ماس: سنراقب عملية حظر التسليح على الأطراف الليبية

جدد وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، تأكيده على دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي من طرابلس اليوم الخميس، :”أردنا عبر هذه الزيارة إثبات عزمنا على الوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الليبية”، مشيرا إلى أن بلاده ستراقب عملية حظر التسليح على الأطراف في ليبيا.

وأكد ماس، على أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة، قائلا :”نحن الآن نجني ثمار مسار برلين والفضل يعود لليبيين”.

يشار إلى أن وفداً أوروبياً عالي المستوى يضم وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، ووزير الخارجية الألمانية “هايكو ماس”، ووزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” والوفد المرافق لهم، وصل اليوم الخميس إلى العاصمة طرابلس، في مهمة أوروبية لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا.