“هيومن رايتس”: وضع حقوق الإنسان في ليبيا غير مستقر

شدّدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة أن تضمن حكومة الوحدة الوطنية إجراء انتخابات 24 ديسمبر بصورة حرّة وعادلة، وإعطاء الأولوية العاجلة لسيادة القانون، والعدالة، والمساءلة.

وقالت المنظمة: الانتخابات الحرة والعادلة تتطلّب بيئةً خاليةً من الإكراه، أو التمييز، أو ترهيب الناخبين والمرشحين والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى حماية حرية التعبير والتجمع.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن وضع حقوق الإنسان في ليبيا لا يزال غير مستقر؛ لاستمرار أزمة النزوح الجماعي واكتشاف المقابر الجماعية، واستهداف المباني الحيوية.

وترى المنظمة أن “مسؤولية الانتهاكات المنهجية التي تشمل احتجاز الآلاف تعسفيًا لفترات طويلة، والإخفاء القسري، والتعذيب؛ تقع على الجماعات المسلحة التي تعمل في ظلّ الإفلات من العقاب، والسلطات الحالية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية