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المنقوش: من الضروري إخراج كافة المرتزقة من الأرضي الليبية وبشكل فوري

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري.

المنقوش وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا فرنسا خلال زيارتهم إلى العاصمة طرابلس اليوم الخميس أشارت إلى أن استقرار ليبيا إقليميًا ينعكس بشكل إيجابي على كل دول الجوار بما فيها أوروبا ،لافتةً إلى أن مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية .

وأضافت وزيرة الخارجية :” تباحثنا مع حلفائنا على ضرورة الإسراع بعودة السفارات والقنصليات بكافة أرجاء ليبيا وتسهيل إجراء التأشيرات لليبيين من الداخل وليس من الخارج بالإضافة إلى تفعيل وإعادة بناء الثقة في الحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الازدهار والنماء في ليبيا “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لماذا تحاشت الوزير قول خروج قوات المستعمر التركي لماذا تغاظت عن الجيش التركي وذلك المزتزقه فقط حتما ستوجه صعوبه حكومة أستيفاني في اخراج القوات التركيه لان أردوغان أحد مهندسي تولي عبد الحميد ادبيبه رئاسة حكومة أستيفاني والدليل هذه الوزيره لم تتطلق الي لب المشكله وهو وجود القوات والقواعد التركيه علي جزء من الارض الليبيه والتي حولت الغرب الليبي الي المحافظه التركيه رقم 82

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