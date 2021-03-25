المنقوش: من الضروري إخراج كافة المرتزقة من الأرضي الليبية وبشكل فوري

ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على ضرورة خروج كافة المرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري.

المنقوش وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا فرنسا خلال زيارتهم إلى العاصمة طرابلس اليوم الخميس أشارت إلى أن استقرار ليبيا إقليميًا ينعكس بشكل إيجابي على كل دول الجوار بما فيها أوروبا ،لافتةً إلى أن مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية .

وأضافت وزيرة الخارجية :” تباحثنا مع حلفائنا على ضرورة الإسراع بعودة السفارات والقنصليات بكافة أرجاء ليبيا وتسهيل إجراء التأشيرات لليبيين من الداخل وليس من الخارج بالإضافة إلى تفعيل وإعادة بناء الثقة في الحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة الازدهار والنماء في ليبيا “.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية