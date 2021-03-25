وزير خارجية فرنسا: فتح الطريق الساحلي بليبيا يساهم في انسحاب المرتزقة

أكد وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، أن بلاده تعمل على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

وقال لودريان، خلال مؤتمر صحفي حضره مشترك رفقة وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا، في طرابلس: “الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلس للسلطة في ليبيا ويجب إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها”.

وأضاف “بلادي تعمل على انسحاب المرتزقة من ليبيا لتحقيق السيادة والاستقرار والوحدة”.

وتابع “ينبغي فتح الطريق الساحلي في ليبيا للسماح بانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة”.

يشار إلى أن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية، قد استقبلت، صباح اليوم الخميس، وفدا أوروبيا في العاصمة طرابلس، ضم وزراء الخارجية، والإيطالي لويجي دي مايو”، والألماني هايكو ماس، الفرنسي جان إيف لودريان.