المنقوش: مبدأ السيادة الوطنية غير قابل للتفاوض في استراتيجيتنا

شددت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، على أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الدولة الليبية فورًا.

وقالت «المنقوش»، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، خلال زيارتهم إلى طرابلس، إن “استقرار ليبيا إقليميا ينعكس بشكل إيجابي على أوروبا”.

وأكدت أن “مبدأ السيادة الوطنية أساس غير قابل للتفاوض في استراتيجية الخارجية الليبية لحكومة الوحدة الوطنية”، مشيرة إلى “ضرورة خروج كافة المرتزقة من أراضي الوطن وفورًا “.

وتابعت «المنقوش»، أنها تباحث مع وزراء الخارجية على “ضرورة الإسراع بعودة نشاط السفارات والقنصليات في كافة أرجاء ليبيا وتسهيل إجراء التأشيرات من داخل وليبيا وليس خارجها “.

وواصلت أنهم تباحثوا أيضًا “مبدأ تفعيل وإعادة بناء الثقة في الحراك الاقتصادي على جميع المستويات الحكومية والخاصة لدفع عجلة النماء والازدهار في ليبيا”.