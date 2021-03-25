“الجمارك” تبحث تعزيز التعاون مع الجانب التونسي في المجال الجمركي

بحثت المدير العام لمصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات العميد مراد العالم مع المدير العام للديوانة التونسية يوسف الزواغي؛ تعزيز التعاون الثنائي التونسي الليبي في المجال الجمركي.

وناقش الحضور خلال الاجتماع الموسع، الذي عُقد في جربة؛ تفعيل الجانب الجمركي المشترك برأس جدير، وحلحلة كافة المشاكل المتعلقة بانسياب حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعبر الحدودي.

من جهته؛ شدد مدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم، على أهمية تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وإجراءات انسياب البضائع ابتداءً من أول شهر ابريل، إذ سيكون العمل في المنفذ طيلة ايّام الأسبوع؛ لتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المواطنين الشقيقين في كلا الاتجاهيْن.

وخلُص الاجتماع على عقد اجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر مايو من سنة 2021.

الاجتماع؛ شارك فيه مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية العميد سالم البصير، مدير مديرية جمارك زوارة والعميد عبد الحكيم عبزة، وعدد من رؤساء المكاتب الجمركية، بحضور سفير تونس بليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية