وزير الخارجية الإيطالي: سنواصل مراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن التعاون مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقال دي مايو خلال المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، خلال زيارتهم إلى طرابلس اليوم الخميس، إننا “سنواصل التزامنا بمراقبة وقف إطلاق النار وحظر التسليح في ليبيا”، مشيرًا إلى “دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا”.

و أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن “ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين”.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن “الاتحاد الأوروبي يساند مسار الاستقرار في ليبيا على طريق السلام”.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً أوروبياً عالي المستوى يضم وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، ووزير الخارجية الألمانية “هايكو ماس”، ووزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” والوفد المرافق لهم، وصل اليوم الخميس إلى العاصمة طرابلس، في مهمة أوروبية لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا.