بوريل للدبيبه: الاتحاد الأوروبي مستعد لتكثيف التعاون مع الحكومة الليبية

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن “الاتحاد مستعد لتكثيف تعاونه مع الحكومة الليبية الجديدة وتقديم الدعم لها حسب احتياجاتها وأولوياتها”

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية أجراها المسؤول الأوروبي الخميس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، والذي سيلتقي وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا اليوم في العاصمة طرابلس بحسب وكالة آكي

وقال بيان لمكتب بوريل، إنه “هنأ دبيبة على تشكيل الحكومة المؤقتة التي ينبغي أن تقود البلاد حتى انتخابات ديسمبر” المقبل، كما “رحب بجهود وعزم الجهاز التنفيذي الجديد لاستعادة الوحدة الوطنية، وفتح الباب للسلام والمصالحة لأجل ليبيا”.

وذكر البيان أن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي اقترح على دبيبة العمل معًا في المجالات التي يمكن للتكتل الأوروبي الموحد أن يوفر فيها مهارات مهمة، مثل بناء المؤسسات، الحوكمة الاقتصادية، التحضير للانتخابات الوطنية، وكذلك من خلال عملية (إيريني) العسكرية أيضاً”

وشدد بوريل ودبيبة، بحسب البيان، على أهمية “دعم استقرار ليبيا، تعزيز مؤسساتها الموحدة، ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى آلية مراقبة موثوقة”.