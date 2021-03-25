ماس: انسحاب المرتزقة شرط أساسي لعقد الانتخابات في ليبيا

قال ‏وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا.

وأكد دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، معقبا: «أصبح لدى ليبيا الآن حكومة شرعية، وهي نتيجة كانت تبدو مستحيلة»، حسب كلمته في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الخميس.

ولفت إلى استمرار الجهود الأوروبية في مراقبة عملية حظر توريد الأسلحة لجميع الأطراف الليبية، مردفا أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي عقد في يناير العام الماضي «مهد للتسوية» السياسية في البلاد.

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