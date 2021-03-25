السيسي لـ«المنفي»: مصر مستعدة لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي.

وعقد السيسي لقاء مع المنفي في قصر الاتحادية بالقاهرة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقالت رئاسة الجمهورية المصرية، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن السيسي شدد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات وجميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية من أجل نجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأضاف السيسي أن ثبات الموقف المصري الهادف لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، والذي ينبع من مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وفقا للبيان.

وشدد السيسي على أن مصر على أتم استعداد لتقديم خبراتها للحكومة الليبية في مختلف المجالات، لاستعادة المؤسسات الوطنية للدولة الليبية، خاصةً تلك الأمنية والشرطية بهدف تحقيق أولويات الأمن والاستقرار.