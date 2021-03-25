مؤسسة النفط تبحث المشاريع التي تنفذها شركة الخليج العربي

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميسمع لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، نشاط عمليات الشركة بمختلف مواقعها وحقولها، والمشاريع الجاري تنفيذها، والتحديات التي تواجهها لإنجازها، والسبل الكفيلة لتجاوزها، بالإضافة الى أعمال الصيانة بمواقعها المختلفة.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء التطرق إلى الأعمال الإنشائية الجارية بحقل NC4 النفطي ونسب الإنجاز به والتاريخ المحدد لوضعه على الانتاج .

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير، جادالله العوكلي، والعماري محمد، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط السادة، فضل الله احتيتة، أشرف العبار، عبد المطلب آدم، وبوبكر بن عامر.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن اللقاء يأتي في إطار مساعي المؤسسة للمحافظة على استدامة الانتاج وزيادته، دعماً للاقتصاد الوطني ودفعا لعجلة التنمية.