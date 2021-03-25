وزير خارجية ألمانيا: انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للانتخابات الليبية

قال ‏وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا.

وأكد ماس خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، في طرابلس، دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، معقبا: «أصبح لدى ليبيا الآن حكومة شرعية، وهي نتيجة كانت تبدو مستحيلة».

ولفت الوزير الألماني، إلى استمرار الجهود الأوروبية في مراقبة عملية حظر توريد الأسلحة لجميع الأطراف الليبية، مردفا أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا، الذي عقد في يناير العام الماضي «مهد للتسوية» السياسية في البلاد.

وأشار وزير الخارجية الألماني، إلى إن لأوروبا مصلحة كبرى في تحقيق السلام في ليبيا، مردفا: “تواجدنا في ليبيا اليوم لدعم حكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع ماس أن التطور في ليبيا يعد أحد النقاط القليلة المضيئة على مستوى السياسة الخارجية في العام الأخير، وعقّب قائلا: “إذا عملنا بشكل موحد، سيمكننا فعل الكثير”.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة انسحاب المرتزقة كشرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة حظر السلاح في ليبيا.