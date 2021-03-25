المنفي يبحث في القاهرة مع السيسي سبل التعاون الثنائي بين البلدين

استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الرئاسي، محمد لمنفي، اليوم بقصر الاتحادية بالقاهرة، في زيارة للمنفي تهدف إلى تعميق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية، والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء أكد السيسي دعم مصر الكامل والمطلق للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كافة المجالات وفي جميع المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن مصر تعول على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة على تحمل المسؤولية لإدارة المرحلة الانتقالية، وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات وصولا إلى انتخابات ديسمبر.

وكان لمنفي ونائبه، عبدالله اللافي، والوفد المرافق لهما قد وصلوا مساء أمس إلى مطار القاهرة الدولي، في زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية.

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