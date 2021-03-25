المنفي: قيادة مصر الحكيمة تساهم في توحيد الجيش الليبي

أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن خالص التقدير والعرفان للمساندة المصرية الصادقة لشقيقتها ليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن.

وثمّن المنفي خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، اليوم الخميس، القيادة الحكيمة للسيسي، ودور مصر الرائد، وجهودها الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم أشقائها في ليبيا في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

وقال المنفي، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية، عقب الاجتماع، طالعته “الساعة 24″، إن مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وذلك في ضوء أنها أكثر الدول درايةً بالواقع الليبي.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن عميق تقديره للسيسي والشعب المصري للوقوف بجانب أشقائهم الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، والتطلع لاستمرار تلك المساندة خلال الفترة القادمة لدعم تحملهم للمسئولية التاريخية الملقاة على عاتقهم.

واستقبل السيسي، المنفي، اليوم الخميس، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وعقدا لقاء بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية، خاصةً من خلال تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وكذا نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، وتعزيز جهودها في استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء البلاد، حيث تم التوافق على تكثيف المشاورات والزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من الجانبين خلال الفترة المقبلة.