“بوريل”: الاتحاد الأوروبي سيدعم حكومة “الدبيبة”

مرّر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشّؤون الخارجيّة والسّياسة الأمنيّة، جوزيب بوريل، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رسالةَ دعمٍ قويةٍ؛ أكّد فيها على استعداد الاتحاد الأوروبي لتكثيف تعاونه مع الحكومة الجديدة، وتقديم الدعم اللاّزم وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن “بوريل” اقترح خلال اتصال هاتفي مع “الدبيبة”، الأربعاء، التّعاون في المجالات التي يمكن فيها للاتّحاد الأوروبي تقديم الخبرة والقيمة المضافة، كمجال بناء المؤسسات، والحوكمة الاقتصادية، والإعداد للانتخابات الوطنيّة في ديسمبر 2021، إضافةً إلى سياسة الأمن والدّفاع المشتركة عن طريق بعثة الاتّحاد الاوروبي للمساعدة الحدوديّة في ليبيا وعمليّة “إيريني” التّابعة للقوات البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسّط.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن “المسؤوليْن اتفقا على التخطيط لزيارات متبادلة والقيام بالتنسيق والتعاون بشكل وثيق، بما في ذلك عن طريق بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز وجودها في طرابلس، قريبًا؛ على أمل أن يسمح الوضع الأمني والصحي بذلك”، بحسب البيان.

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