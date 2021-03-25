ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

25 March, 2021

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب تحت إشراف إستشاري المخ والأعصاب د. سراج الزنتاني في مركز بنغازي الطبي من إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ، حيث إستقبلها قسم جراحة المخ والأعصاب تعاني ضعف في الرجلين وعدم تمكنها من المشي بالرغم وصولها لعمر الأربعة سنوات و بعد إجراء التحاليل اللازمة والفحوصات الطبية والأشعة أظهرت إلتصاق بين النخاع الشوكي والعظام ( خُلقياً ) حسب تصريح إخصائي جراحة المخ والأعصاب د. رابحة القذافي

وتابعت د. القذافي ” قمنا بإجراء العملية بإزالة الإلتصاق مابين العظام والنخاع الشوكي وتوسيع هذه المنطقة ، بفضل الله تكللت العملية بنجاح وتم تحويل الطفلة للعلاج الطبيعي لإستكمال علاجها الحركي لتقوية العضلات حتي تتمكن من المشي بشكل طبيعي بإذن الله.

الشكر والتقدير للأطقم الطبية والطبية المساعدة التي شاركت في إجراء هذه العملية