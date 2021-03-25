ليبيا الان

المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: إخراج المرتزقة ضروري للإعداد للانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى مجلس الأمن باربرا ودورد، إلى ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فورا من ليبيا، وكذلك أهمية تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة.

وقالت المندوبة البريطانية في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة للاستماع لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوفيتش حول الحالة الليبية، إن إخراج مرتزقة الفاغنر الروس والمسلحين السوريين من ليبيا أمر ضروري حتى يتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين المدن الليبية، وحتى يتسنى للسلطة التنفيذية الجديدة المعتمدة من مجلس النواب أن تقوم بعملها المفضي إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل.

وامتدحت المندوبة البريطانية الخطوة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بتعيين وزيرة للخارجية، وقالت إن إقدام حكومة الدبيبة على تعيين وزيرة للخارجية هي خطوة شجاعة تقدم عليها الحكومة الليبية لأول مرة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لاحظ أحد الاداريين للشركات السفر أن إزدياد عدد المسافرين والمسافرات الاوروبيات والروس واليابان لأمريكا قد أزداد بنسبة 75% ولببريطانيا حوالي 45% ببعد سقوط نظام الجماهيرية ومقتل القذافي ومعهم أموال طائلة لشراء عقاراات وتأجيرها وشراء محلات وحتى في الدول الصينية ..!!!
    وفي الجهة المقابلة منع الأفارقة والعرب من السفرلأمريكا ـ والتهجيرعبر البحر ..!!!
    وهذا أدى الصينين لانخاذ إحتياطات والتركيز على خدمة مواطنيها وعدم بيع اي جزء من اراضيها لأي أوروبي أو أي اجنبي قبل اتمام خدمة المواطن الصيني .
    لا يعني ذلك ان يكون الجميع مع الصين , فقط لمتابعة صلاحية الهويات واغراض الاجانب وما سبب وجودهم داخل البلاد . في عدم رضا الشعب الذي بيده القرار الأول والاخير لا يستطيع أي موطف وطني أن يترك مكانه لموظف أو عامل أجنبي أخر . كما تقتضيه القوانين والاعراف .
    الدولية .

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  • حتى االأمن في لامارات وجدوا أوروبيين يحملون الجنسية الأماراتية ورخص قيادة مزورة في حين معظم مواطنين العرب دول مجلس إتحاد الخليج لم يتحصوا على الجنسية الاماراتية منها قطر والبحرين وسلطنة عمان ..؟!!!!

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