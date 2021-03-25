المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: إخراج المرتزقة ضروري للإعداد للانتخابات الليبية

دعت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى مجلس الأمن باربرا ودورد، إلى ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية فورا من ليبيا، وكذلك أهمية تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة.

وقالت المندوبة البريطانية في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن المخصصة للاستماع لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوفيتش حول الحالة الليبية، إن إخراج مرتزقة الفاغنر الروس والمسلحين السوريين من ليبيا أمر ضروري حتى يتم فتح الطريق الساحلي الرابط بين المدن الليبية، وحتى يتسنى للسلطة التنفيذية الجديدة المعتمدة من مجلس النواب أن تقوم بعملها المفضي إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر المقبل.

وامتدحت المندوبة البريطانية الخطوة التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية بتعيين وزيرة للخارجية، وقالت إن إقدام حكومة الدبيبة على تعيين وزيرة للخارجية هي خطوة شجاعة تقدم عليها الحكومة الليبية لأول مرة.