“المنفي واللافي” في طبرق للوقوف على احتياجات المدينة والمناطق المجاورة لها

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائب الرئيس عبد الله اللافي، اجتماعا مع عمداء بلديات طبرق والمناطق المجاورة بهدف الوقوف على متطلبات واحتياجات البلدية.

وشهد اللقاء تدارس المعوقات التي تعترض عمل المجالس وسبل حلها وتذليلها.

وقال المنفي خلال اللقاء إن أغلب جولات المجلس بعد نيل الثقة ستكون داخلية لما تحمله من رسائل لمواطنينا، موضحا أن زيارته ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى باريس كانت مهمة، وأردف: “التمسنا فيها دعما كبيرا”.

من جانبه، دعا اللافي خلال هذا اللقاء الجميع للوقوف وراء الرئاسي دعما للمصالحة، وتوحيد الليبيين.

وفي وقت سابق، استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية المنفي قادما من القاهرة، وحضر مراسم الاستقبال عمداء بلديتي امساعد وبئر الأشهب صالح معوض والدكتور فتح الله خطاب، والمهندس نصر شرح البال مدير مكتب المشروعات ومدير مطار طبرق، ورئيس الفرع البلدي عمر المختار.