المنقوش: تدعو إلى مغادرة كافة المرتزقة “بشكل فوري”

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش إن خروج المرتزقة من البلاد بشكل فوري حاجة ملحة وضرورة سيادية مؤكدة رفض أي مساس بالسيادة التي تعتبر أساس استراتيجية عمل الخارجية.

وأضافت المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا الخميس في طرابلس أنه تم الاتفاق مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها.

من جهته، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عن أمل بلاده في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، معتبرا أن رحيل المرتزقة أمر أساسي لاستعادة سيادة الدولة الليبية.

أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فوصف المباحثات مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية بالجيدة مشيرا إلى أنها تناولت العديد من المسائل التي تخص الشعب الليبي لافتا إلى ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار ومراقبة عملية حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

في حين، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن حضور الوزراء الأوروبيين إلى طرابلس هو شاهد على مساندة الاتحاد الأوروبي لليبيا وهي على طريق السلام والانتقال السياسي مبديا استعداد أوروبا للتعاون في المراحل القادمة.

دي مايو أكد أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية مشيرا إلى أنه من الضروري خروج كل المرتزقة والالتزام بوقف إطلاق النار.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي إلى الحوار المشترك بشأن موضوع الهجرة غير الشرعية معربا عن ارتياح بلاده لعودة تصدير النفط في وقت تبنت فيه الحكومة الإيطالية أجندة الحكومة الجديدة لتلبية احتياجات الشعب الليبي.

وأكد دي أن أوروبا تشهد اليوم حكومة شرعية في ليبيا بفضل ثقة مجلس النواب لافتا إلى أنه يؤيد كل الجهود الأوروبية لإرساء وقف إطلاق النار.