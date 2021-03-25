الدبيبة يبحث عودة الطيران وشركات الاستثمار مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، وفدًا أوروبيًا رفيع المستوي ضم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ونظيريه الألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو.

وذكر بيان لحكومة الوحدة الوطنية، طالعته “الساعة 24″، أن الوفد عبر خلال هذا اللقاء، عن تهانيه للشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، للبدء في إنجاز خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي أنهت حالة الانقسام المؤسسي وتشكيل مؤسسة تنفيذية واحدة.

وأكد لوفد حرص بلدانهم على ترسيخ الاستقرار في ليبيا لما له من أهمية بالغة في استقرار دول الجوار وحوض البحر المتوسط، وأوضحوا أن زيارتهم تشكل رسالة أوروبية موحدة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية.

وشدد الوفد على تصميم بلدانهم على تقديم مختلف وسائل الدعم والمساندة لحكومة الوحدة الوطنية للإيفاء بالتزاماتها كافة حيال العديد من الملفات ذات الأولوية في عملها.

بدوره، عبر رئيس الحكومة عن شكره وامتنانه لموقف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والشركاء الأوروبيين كافة على دعمهم لخريطة الطريق وحرصهم على التوافق بين الفرقاء الليبيين.

وعبر الدبيبة عن استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول كافة، مما يعزز دور ليبيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتطرق اللقاء، إلى عدة ملفات وعلى رأسها إرساء قواعد للتعاون المشترك وعودة للشركات الأوروبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا وكذلك عودة شركات الطيران من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز تواجدهم الدبلوماسي من داخل طرابلس ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كونها مسؤولية تضامنية بين ضفتي المتوسط.

كما تم خلال هذا اللقاء، تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإعداد للاستحقاق الانتخابي في 24 من ديسمبر القادم.

يشار إلى أن اللقاء حضره، وزير الخارجية والتعاون الدولي السيدة «نجلاء المنقوش» وعدد من الخبراء والمختصين من الجانبين.