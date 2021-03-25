حكومة الوحدة الوطنية تبحث تحقيق العدالة في المرتبات

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2021، اجتماعها الأول اليوم الخميس، لبحث زيادة مرتبات العاملين في الدولة.

وأكدت وزارة المالية في إيجاز لها طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع جاء لوضع مقترح رفع قيمة المعاشات الأساسية بما يكفل تحقيق العدالة في منظومة مرتبات القطاع العام.

ورأس الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وعضوية كل من وزير المالية ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي وبحضور مستشار الوزيرة ومستشار الوزارة للجهات التابعة .