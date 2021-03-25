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الغرفة الأمنية درنة تناقش آلية احتواء الفيروس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقدت الغرفة الأمنية اجتماعا طارئا مع عدة جهات رسمية، نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة درنة، لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات السريعة في المدينة، خصوصا في هذه الأيام مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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