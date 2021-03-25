الغرفة الأمنية درنة تناقش آلية احتواء الفيروس

عقدت الغرفة الأمنية اجتماعا طارئا مع عدة جهات رسمية، نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مدينة درنة، لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات السريعة في المدينة، خصوصا في هذه الأيام مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بالتفاصيل.. ردا على اليونيسكو ليبيا تدخل غدا موسوعة جينيس بأكبر طبق كسكسي
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
حكومة الوحدة الوطنية تبحث تحقيق العدالة في المرتبات
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
المنقوش: تباحثنا مع الحلفاء حول عودة نشاط السفارات والقنصليات في ليبيا
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أوروبا وليبيا.. عرض للمساعدة بإخراج المرتزقة وإعادة الإعمار
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
أضف تعليقـك