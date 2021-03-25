وصول فريق طبي إلى الجفرة لسد العجز في الأطقم الطبية

بعيد تفشي جائحة كورونا ببلدية الجفرة، وصل فريق طبي من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بحكومة الوحدة الوطنية إلى قسم العزل السريري الجفرة، لسد العجز في الأطقم الطبية العاملة فيه.

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