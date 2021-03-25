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وصول فريق طبي إلى الجفرة لسد العجز في الأطقم الطبية

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعيد تفشي جائحة كورونا ببلدية الجفرة، وصل فريق طبي من اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بحكومة الوحدة الوطنية إلى قسم العزل السريري الجفرة، لسد العجز في الأطقم الطبية العاملة فيه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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