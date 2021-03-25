الأمم المتحدة وبريطانيا يوقعان اتفاقية لدعم مفوضية الانتخابات

وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع حكومة المملكة المتحدة، اليوم، اتفاقية دعم مشروع بيبول، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، استعدادا للاستحقاقات القادمة، وبحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، وعضوي مجلس المفوضية.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، في الرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التحضيرات لإنجاح الانتخابات، المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم.

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