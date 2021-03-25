ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

25 March, 2021

وقع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية سليمان علي مع نظيره التونسي يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية الأربعاء، اتفاقية لإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،فقد تم الاتفاق على حلحلة الإشكاليات الخاصة بانسياب حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعبر الحدودي بين تونس وليبيا.

كما تم الاتفاق على عقد اللجنة الفنية الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر مايو من العام الجاري لمتابعة سير تنفيذ هذه الاتفاقية، ومدى تحقيقها لانسيابية العمل وتسهيل الاجراءات .