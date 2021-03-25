“أبو سبيحة”: نرفض مُطالبات “الكوني” بدعم فرنسي لتأمين الحدود الجنوبية

رفض رئيس المجلس الأعلى لقبائل و مدن فزان، علي أبوسبيحة، مخرجات لقاء عضو المجلس الرئاسي عن الجنوب موسى الكوني، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ الذي أشار إلى طلب الدعم الفرنسي لتأمين الحدود الجنوبية.

“أبوسبيحة”، وفي رسالة مفتوحة له وجهها إلى “الكوني”؛ أشار إلى أسفهم من مطالبات عضو الرئاسي خلال زيارته إلى باريس، الدعم من الحكومة الفرنسية، لتأمين الحدود الجنوبية، حيث أوضح رئيس مجلس قبائل ومدن فزان أن “الكوني” تناسى أطماع فرنسا في المنطقة بدعوى ماضيها الاستعماري، وأن نائب الرئاسي تجاهل مخرجات الحوار السياسي في جنيف، والذي أوصله إلى السلطة وما حواه من ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، حسب نصّ الرسالة.

وأوضح أن الشعب الليبي يسعى لخروج كافة القوات الأجنبية؛ لما تمثله من انتقاص لسيادته الوطنية وسببٍ من أسباب الصراع الدولي في البلاد، معلنًا رفضهم القاطع لأي تواجدٍ للقوات الفرنسية على أرض فزان، ومُذكّرًا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بأنهم جسم تنفيذي لمرحلة انتقالية؛ اختصاصاتهم لا تتعدى ما ورد بالحوار السياسي، ولا يحقّ لهم إبرام أي اتفاقيات دولية، تترتب عليها التزامات على الدولة مستقبلاً، وفق نصّ الرسالة.

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