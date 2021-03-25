ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

25 March, 2021

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية ،اليوم الخميس ،مع رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي ،عدد من المشاكل التي تواجه عمل البلدية.

وكان رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق بو الخطابية استقبل في وقت سابق محمد يونس المنفي ، قادما من القاهرة.

وقد حضر مراسم الإستقبال عمداء بلديتي امساعد وبئر الأشهب السادة صالح معوض والدكتور فتح الله خطاب وقد حضر المهندس نصر شرح البال مدير مكتب المشروعات ومدير مطار طبرق ورئيس الفرع البلدي عمر المختار .