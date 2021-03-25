توقيع اتفاقية جمركية ليبية تونسية لتسهيل إجراءات العبور في منفذ رأس جدير

وقع مدير عام مصلحة الجمارك الليبية سليمان علي مع نظيره التونسي يوسف الزواغي المدير العام للديوانة التونسية، اتفاقية لإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير.

وزار المدير العام لمصلحة الجمارك مدينة جربة ااتونسية برفقة مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات العميد مراد العالم ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية العميد سالم البصير والعميد عبدالحكيم عبزة مدير مديرية جمارك زوارة، وعدد من رؤساء المكاتب الجمركية.

وعقد سالم اجتماعا مع الجانب التونسي في جربة ممثلا في المدير العام للديوانة التونسية وبحضور سفير تونس بليبيا والمدير العام لإدارة الحدود والأجانب ورئيس ديوان المعابر البرية.

وقالت مصلحة الجمارك الليبية في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إنه تم التوقيع على محضر اجتماع مدراء عامي الجمارك التونسية والليبية المتعلق بإعادة تفعيل العمل بالمنفذ الجمركي المشترك برأس جدير، وإيجاد الحلول لعديد من المشاكل الخاصة بانسياب حركة البضائع والمسافرين بين البلدين، وتسهيل الإجراءات الثنائية بالمعبر الحدودي.

وأكد مدير عام مصلحة الجمارك تسهيل حركة التجارة بين البلدين وإجراءات انسياب البضائع المتراكمة في منفذ رأس اجدير ابتداء من يوم غد الخميس.

وأضاف: “سيكون العمل في المنفذ طيلة أيّام الأسبوع لتسهيل الإجراءات الجمركية أمام المواطنين الشقيقين في كلا الاتجاهين”.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية الجمركية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل.