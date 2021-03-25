سبها تسجل 12 إصابة بكورونا

كشف مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا، وذلك من أصل 41 عينة تم إجراء فحوصات البي سي آر لها، مؤكدا سلبية 29 عينة منها، وتماثل 25 مصابا للشفاء من الفيروس.
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قناة ليبيا
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