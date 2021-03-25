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سبها تسجل 12 إصابة بكورونا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، عن تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا، وذلك من أصل 41 عينة تم إجراء فحوصات البي سي آر لها، مؤكدا سلبية 29 عينة منها، وتماثل 25 مصابا للشفاء من الفيروس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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