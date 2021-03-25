بوقعيقيص: توصيات لجنة فبراير أبرز الخيارات لإجراء الإنتخابات أمام لجنة ملتقى الحوار القانونية

ليبيا – علقت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص على إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.

بوقعيقيص في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قالت إن إحاطة كوبيتش أشاعت ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الليبية والشبابية، وفي ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأضافت: “بخصوص ما ذكره كوبيتش من أن مجلس النواب ومجلس الدولة قد اتفقا على أنه في حال لم يتسنَّ إجراء استفتاء على مسودة الدستور الدائم بناءً على قرار من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومصادقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس تعديل الإعلان الدستوري المنبثق عما يسمى بتقرير لجنة فبراير 2014”.

وأعربت عن سرورها من مصادقة مجلس الدولة الاستشاري على هذا الاتفاق، والذي لم يتم البت فيه من قبل مجلس النواب بعد.

وفي هذا الصدد، أعلنت بوقعيقيص أن أبرز الخيارات في اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي للقاعدة الدستورية للانتخابات كانت وما زالت هي العمل بتوصيات لجنة فبراير.

وأضافت: “وبعد إحاطة كوبيتش التي طمأنتنا على موافقة مجلس الدولة سأسعى مع زملائي في اللجنة على إقرار هذه التوصيات كقاعدة دستورية، وبذلك تتوافق إرادتنا مع إرادة مجلس الدولة ولا أظن إقرار مجلس النواب لهذه القاعدة سيتأخر كثيرًا”.

بوقعيقيص رأت أن إقرار هذه التوصيات كقاعدة دستورية أدعى للاستقرار التشريعي؛ حيث يبقى قانون الانتخابات الأنسب هو قانون انتخابات المؤتمر الوطني بعد إدخال ما تراه المفوضية الوطنية للانتخابات من تعديلات وما قد تراه كافة الأطراف لازمًا كذلك من تعديلات أبانت عنها التجربة، فهو كان قانون رائد متميز بقوائمه الرأسية والأفقية، ولعل التجربة البائسة السابقة في الانتخابات الفردية تعيد لنا الوعي بضرورة الأحزاب السياسية، على حد قولها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية