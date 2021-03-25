النجار: نحتاج إلى مليار دينار من موازنة الطوارئ للعام الحالي لمواجهة جائحة كورونا

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إنه لا توجد أموال كافية حاليًا لمواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، محذرًا من أن نقص الأموال سيتسبب في أزمة صحية في البلاد لا طاقة للمركز بها.

النجار وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الخميس أضاف: “إننا بحاجة بشكل عاجل خلال عام 2021، إلى مليار دينار (نحو 225 مليون دولار) من موازنة الطوارئ بموازنة 2021 لمواجهة جائحة كورونا، ولكن المصرف المركزي يرفض بحجة عدم وجود موازنة معتمدة من المجلس التشريعي البرلمان حتى الآن”.

وأشار إلى أن ليبيا من الدول المتأخرة بشأن اللقاحات، إذ حجزت كمية من اللقاحات من مجموعة “كوفاكس” التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة، بقيمة 9.4 ملايين دولار أميركي، وهي لا تكفي إلا 20% من سكان ليبيا، مؤكدًا على وجود تعاقدات بشأن لقاح أكسفورد بعدد 2.2 مليون جرعة، ولا يوجد تاريخ محدد لوصولها.

النجار نوه إلى وجود نقص في الكوادر الطبية والإمكانات المختلفة، مؤكدًا أن الوضع يتجه إلى مستوى الخطر إذا استمر ارتفاع عدد الإصابات ولن يكون بمقدور مراكز العزل استيعابه، إذ وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 118 ألف إصابة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية