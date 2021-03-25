بوريل لـ الدبيبة: الإتحاد الأوروبي على إستعداد للمساعدة في التحضير للإنتخابات الوطنية في ليبيا

ليبيا – هنأ الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مكالمة هاتفية اليوم الخميس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمناسبة تشكيل الحكومة المؤقتة التي ينبغي أن تقود البلاد حتى انتخابات ديسمبر المقبل.

بوريل وفي بيان له نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس، أكد استعداد الاتحاد لتكثيف تعاونه مع حكومة الدبيبة وتقديم الدعم لها حسب احتياجاتها وأولوياتها.

كما رحّب بجهود وعزم الجهاز التنفيذي الجديد لاستعادة الوحدة الوطنية وفتح الباب للسلام والمصالحة لأجل ليبيا.

وذكر البيان أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي اقترح على الدبيبة العمل معًا في المجالات التي يمكن للتكتل الأوروبي الموحد أن يوفر فيها مهارات مهمة، مثل بناء المؤسسات، والحوكمة الاقتصادية، والتحضير للانتخابات الوطنية، وكذلك من خلال عملية إيريني العسكرية أيضًا.

بوريل ودبيبة شدّدا بحسب البيان على أهمية دعم استقرار ليبيا، وتعزيز مؤسساتها الموحدة، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى آلية مراقبة موثوقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية