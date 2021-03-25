الشح: إغتيال الورفلي يأتي في إطار إعادة ترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة

ليبيا – زعم المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشحّ أن إغتيال الرائد محمود الورفلي يندرج ضمن تصفية الحسابات الداخلية وإعادة التمركز داخل صفوف من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

الشح اعتبر في تصريح لموقع “عربي21” القطري أن هذه الحادثة تأتي في إطار إعادة ترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة.

وإدعى أن يمثل إغتيال الورفلي شرارة للاغتيالات التي ستستمر في المرحلة المقبلة، لتصفية الحسابات وتغيير المشهد في المنطقة الشرقية ككل وبنغازي بشكل خاص، زاعمًا أن إغتيال الورفلي يعتبر إزاحة لأحد المشاكل التي تواجه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)، إلا أنه سيكون له تبعات في إضعاف ما وصفه بـ” معسكر الشرق “.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية