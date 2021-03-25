برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة البريطانية يوقعان اتفاقية للرفع من جاهزية مفوضية الانتخابات الليبية

ليبيا – وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومة المملكة المتحدة اليوم الخميس اتفاقية دعم مشروع “بيبول”، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه، بحضور رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح.

الاتفاقية تهدف بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بالرفع من مستوى جاهزية المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التحضيرات واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.

هذا ووقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير مكتب البرنامج (UNDP) جيراردو نوتو، فيما وقّع عن جانب حكومة المملكة المتحدة سفير المملكة لدى ليبيا نيكولاس هوبتن، بحضور عضوي مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبو بكر مردة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية