بوريل لـ«الدبيبة»: الاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة ليبيا في بناء المؤسسات والإعداد للانتخابات

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن “الاتحاد مستعد لتكثيف تعاونه مع الحكومة الليبية الجديدة وتقديم الدعم لها حسب احتياجاتها وأولوياتها”.

وذكرت وكالة أنباء أكي، أن هذا ما جاء خلال محادثة هاتفية أجراها المسؤول الأوروبي الخميس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة.

وقال بيان لمكتب بوريل، إن هذا الأخير، “هنأ دبيبة على تشكيل الحكومة المؤقتة التي ينبغي أن تقود البلاد حتى انتخابات ديسمبر المقبل، كما رحب بجهود وعزم الجهاز التنفيذي الجديد لاستعادة الوحدة الوطنية، وفتح الباب للسلام والمصالحة لأجل ليبيا”.

وذكر البيان أن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي اقترح على دبيبة العمل معًا في المجالات التي يمكن للتكتل الأوروبي الموحد أن يوفر فيها مهارات مهمة، مثل بناء المؤسسات، الحوكمة الاقتصادية، التحضير للانتخابات الوطنية، وكذلك من خلال عملية (إيريني) العسكرية أيضاً”.

وشدد بوريل ودبيبة، بحسب البيان، على أهمية “دعم استقرار ليبيا، تعزيز مؤسساتها الموحدة، ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والحاجة إلى آلية مراقبة موثوقة”.