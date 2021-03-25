المنفي واللافي يتوجهان من طبرق إلى تركيا

توجه، مساء اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي من مدينة طبرق إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان في ثالث زيارة للمنفي إلى الخارج منذ توليه مهامها رسميًّا.

وتأتي زيارة المنفي واللافي إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهه الرئيس رجب طيب إردوغان إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ووصل المنفي مدينة طبرق شرق البلاد قادما من العاصمة المصرية القاهرة التي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بحث معه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.

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