خطف ابنة الناشط الحقوقية حنان البرعصي في بنغازي

أكدت مصادر متطابقة أن مسلحين خطفوا من أمام أحد محلات شارع دبي في بنغازي حنين البرعصي ابنة الناشطة الحقوقية حنان البرعصي التي إغتالها مجهولون بأحد شوارع المدينة في ديسمبر 2020.

وأفاد شاهد عيان «بوابة الوسط» بأنه شاهد أشخاصا يركضون عند شارع دبي عصر اليوم مع سماع أصوات إطلاق رصاص، وقدوم سيارة عسكرية إلى المكان فيما استمر إطلاق النار لأكثر من عشر دقائق.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مباشرا لحنين البرعصي وهي تتحدث متوعدة قاتلي والدتها، قبيل دقائق من واقعة خطفها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن حنين البرعصي قد تكون أصيبت في أحد قدميها بعيار ناري.

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