المنفي: الرئاسي ملتزم بالتواصل مع جميع المناطق للدفع بملف المصالحة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال لقائه بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان التزام المجلس الرئاسي بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الجاري.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أكد خلال لقائه عمداء البلديات بمنطقة البطنان اليوم الخميس في مدينة طبرق عقب عودته من مصر مواصلة العمل بالتنسيق مع الحكومة لحلحلة المختنقات التي تعاني منها البلديات ودعا الحكومة للإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق ليبيا.

وشارك في اللقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وبحضور عمداء بلديات البطنان، طبرق، بئر الأشهب وامساعد.