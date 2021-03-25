تكليف عبد الحميد بودربالة بمهام آمر جهاز الحرس الرئاسي

كلفت السلطة الليبية الجديدة، اللواء عبد الحميد بودربالة، بمهام آمر جهاز الحرس الرئاسي.

جاء ذلك في حضور ضباط وضباط الصف الحرس الرئاسي، وتمت مراسم استلام مهام آمر لجهاز الحرس الرئاسي.

وزار رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي والوفد المرافق، مساء أمس الأربعاء، العاصمة المصرية القاهرة، والتي اختتمت أعمالها اليوم الخميس.

وأوضح الحساب الرسمي، للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن تلك الزيارة تأتي وفقًا للروابط التاريخية التي تجمع البلدين وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكان الرئيس المصري قد أجرى اتصالا هاتفيا بالمنفي، الشهر الماضي، أعرب فيه عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة عهدا لإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات.

في المقابل شدد المنفي على أهمية تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك.