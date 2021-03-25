الدبيبة يجتمع مع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا

استقبل رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، في مقر ديوان مجلس الوزراء، وفدا أوروبيا ضم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وقد هنأ الوفد الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، على البدء في إنجاز خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، مؤكدين حرص بلدانهم على ترسيخ الاستقرار في ليبيا.

من جهته أعرب الدبيبة عن شكره لدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والشركاء الأوربيين كافة، لدعمهم خارطة الطريق، وحرصهم على التوافق بين الليبيين.

هذا وتطرق اللقاء أيضا إلى بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الإعداد للانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

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