الدبيبه: من الإيجابي وجود موقف أوروبي موحد لدعم ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه من الإيجابي أن يكون هناك موقف أوروبي موحد لدعم ليبيا في المضي قدما نحو الاستقرار والانتخابات.

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وقال الدبيبه في تغريدة له بموقع “تويتر” “سعيد بزيارة وزراء خارجية دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى العاصمة طرابلس صباح اليوم” مضيفا “مثل هذه الزيارات تكون ذات نفع كبير لجميع الأطراف في ظل وجود حكومة موحدة” وتابع “سنعمل على تعزيز العلاقة مع الدول الصديقة”.

وأضاف الدبيبه “من الإيجابي أن يكون هناك موقف أوروبي موحد لدعم ليبيا في المضي قدما نحو الاستقرار والانتخابات”.

واستقبل الدبيبة، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو وأكد الوفد حرص بلدانهم على ترسيخ الاستقرار في ليبيا لما له من أهمية بالغة في استقرار دول الجوار وحوض البحر المتوسط وأن زياراتهم هذه تشكل رسالة أوروبية موحدة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية.