الهنقاري: هل يستفيد الدبيبة من زيارة 3 وزراء دول كبرى أم يكون مثل السراج؟

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»:” زخم دولي حول زيارة وزارء خارجية ثلاثة دول كبري إلى حكومة دبيبة ومجلسه الرئاسي”، بحسب قوله.

وأضاف الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”لكن هل يعرف الدبيبة كيف يستغل الفرصة القصيرة؟ وماذا يريد من هذا الزخم والتأييد الدولي للمطالبات الوطنية؟.

وتابع:” أم يحدث له مثل ما حدث للسراج الذي يعرف ماذا يريد من المجتمع الدولي؟، وتكلفة تنقلاته ورحلات كانت أكبر من الاستفادة منها”.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً أوروبياً عالي المستوى يضم وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، ووزير الخارجية الألمانية “هايكو ماس”، ووزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” والوفد المرافق لهم، وصل اليوم الخميس إلى العاصمة طرابلس، في مهمة أوروبية لبحث مستجدات الشأن الليبي سياسيا وأمنيا.