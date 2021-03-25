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لجنة مكافحة كورونا في كاباو تحذر من كارثة صحية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حذرت لجنة مكافحة وباء كورونا ببلدية كاباو، من كارثة صحية بسبب نقص في المعدات والكوادر الطبية والطبية المساعدة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات، ما يسبب عجزا في النظام الصحي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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