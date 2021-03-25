لجنة مكافحة كورونا في كاباو تحذر من كارثة صحية

حذرت لجنة مكافحة وباء كورونا ببلدية كاباو، من كارثة صحية بسبب نقص في المعدات والكوادر الطبية والطبية المساعدة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، والوفيات، ما يسبب عجزا في النظام الصحي.
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