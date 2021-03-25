المنفي: نحث الحكومة على معالجة الأزمات الراهنة في جميع المدن الليبية

حث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الحكومة على الإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق ليبيا.

وقال المنفي، خلال لقاء بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان، في مدينة طبرق:” نواصل العمل بالتنسيق مع الحكومة على حلحلة المختنقات التي تعاني منها البلديات.

وتابع:” ملتزمون بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية، فالمجلس الرئاسي ملتزم بإشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد.

واجتمع الدكتور محمد المنفي، في مدينة طبرق بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان، وذلك عقب عودته من زيارته الخارجية لجمهورية مصر العربية.

وترأس الرئيس الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، بمشاركة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وحضور عمداء بلديات البطنان، طبرق، بئر الأشهب وامساعد.