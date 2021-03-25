النائبة فاطمة بوسعدة: قرارات عقيلة صالح الفردية تهدد بإعادة انقسام مجلس النواب

أبدت عضو تكتل فزان النيابي فاطمة بوبكر بوسعدة، رفضها انفراد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المرشحين للمناصب السيادية، دون الرجوع لأعضاء البرلمان.

وأكدت بوسعدة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، أن هذا التصرف يهدد بعودة انقسام مجلس النواب مجددًا، داعية عقيلة صالح إلى عدم اتخاذ أي قرارات فردية باسم المجلس بالمخالفة للقانون واللوائح الداخلية له.

وقالت النائبة في بيانها إنه وسط التفاؤل بالمصالحة الوطنية وتوحيد مجلس النواب بعد سنوات من التخوين والقرارات الفردية، وبعد أن غضضنا الطرف مؤقتة عن حقننا -كنواب عن فزان- في رئاسة مجلس النواب، فوجئنا بقرار المستشار عقيلة صالح بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المرشحين للمناصب السيادية.

وأكدت بوسعدة أن قرار عقيل صالح يخالف القانون رقم 4 لسنة 2014، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة “23”، والتي تنص على: “تشكل اللجان باتفاق بين أعضاء المجلس، مع مراعاة التخصص والرغبة قدر الإمكان، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بالخصوص، يصار إلى الانتخاب بالأغلبية النسبية، ويتولى العضوية فيها المتحصلون على التراتيب المتقدمة، من عدد المحددة للجنة طبقا لهذا النظام، فإن تساوت الأصوات كانت الأغلبية للأكبر سنا ثم القرعة، إو تساووا في السن”.

وأوضحت أن المادة “27” من القانون نفسه تنص على “يشكل المجلس لجانا دائمة ومؤقتة، ولا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن سبعة أعضاء، ولا يزيد عن 15 عضوا، ولجميع اللجان دور رقابي في مجال تخصصها”.

وأشارت بوسعدة إلى أن المادة “209” من القانون نفسه، تنص على “إذا رغب المجلس أو تمت دعوته للحضور أو المشاركة في إحدى الملتقيات أو الدورات، أو المؤتمرات أو الاجتماعات الخاصة بالهيئات أو المنظمات الدولية، أو زيارة دول أخرى، يقوم المجلس بإيفاد من يمثله، ويحدد مكتب المجلس رئيس الوفد، ممن اختارهم المجلس، والأطقم الإدارية، والاستشارية المرافقة له.

واختتمت النائبة بيانها بأن “ليبيا الموحدة لن تقوم على أكتاف رجل واحد، وعلى الجميع أن يشارك في ذلك دون استبعاد أو تجاهل، ولو عبر الوسائل الإلكترونية في ظل جائحة كورونا.