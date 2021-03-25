النيابة العسكرية بنغازي: القبض على مشتبهين بهما في حادث اغتيال محمود الورفلي

ألقت النيابة العسكرية بنغازي، القبض على اثنين من المشتبه بهم في قضية اغتيال الشهيد مقدم محمود الورفلي وجارِ البحث والتحري عن بقية المشتبه بهم.

وبحسب بيان صادر عن النيابة العسكرية بنغازي، فإنها تهيب جميع المواطنين التعاون والإبلاغ عن إحدى السيارات المتورطة في عمليــــة اغتيال الشهيد مقدم محمود الورفلي، وهي نوع سيارة “تايوتـــا كمرة” مزدوجة فجعة معتمة مصفحة بيضاء اللون بدون لوحات معدنية.

كما أهابت أيضا بالمواطنين الإبلاغ عن سيارة نوع تايوتا تندرا دفع رباعي اللون سمائي معتمة الزجاج موديل 2020 بدون لوحات معدنية، وسيارة نوع نيسان باترول سفاري بيضاء اللون بدون لوحات معدنية.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المقدم محمود مصطفى أبوسيف الورفلي، الذي تعرض للاغتيال اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي.

وأثنت القيادة العامة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وتقدمت القيادة العامة بأحر التعازي والمواساة لأهل الورفلي وذويه وكل قبائل ورفلة، وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات.

وأطلق مجهولون النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدين بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارات الإسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.