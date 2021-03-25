النيابة العسكرية بنغازي تطالب المواطنين بالإبلاغ عن سيارة استخدمت في اغتيال الورفلي

طالبت النيابة العسكرية بنغازي، جميع المواطنين بالتعاون مها والإبلاغ عن إحدى السيارات المتورطة في عملية اغتيال الشهيد مقدم محمود الورفلي.

وأوضحت النيابة، في بيانها، أن السيارة التي تريد الإبلاغ عنها هي سيارة نوع تايوتا تندرا دفع رباعي اللون سمائي معتمة الزجاج موديل 2020 بدون لوحات معدنية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد نعت المقدم محمود مصطفى أبوسيف الورفلي، الذي تعرض للاغتيال اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي.

وأثنت القيادة العامة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، الورفلي، مؤكدة أنه كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج والتكفيريين.

وأطلق مجهولون، النار على سيارة الورفلي في أثناء سيرها بمدين بنغازي ما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت سيارات الإسعاف رفيقه أيمن الدعيكي إلى المستسفى، لكنه لفظ أنفاسه متأثرا بجراحه.