النيابة العسكرية تلقي القبض على المشتبه بهم في اغتيال الرائد محمود الورفلي

أخبار ليبيا 24

أعلنت النيابة العسكرية بنغازي، اليوم الخميس، القبض على المشتبه بهم في اغتيال، الرائد محمود الورفلي، وعددهم ثلاثة، وأشارت النيابة أن المطلوب الرابع غادر هاربا إلى مصر، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية لجلبه للتحقيق.

وأهاب النيابة العسكرية في بيان لها بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن إحدى السيارات المتورطة في عملية اغتيال الورفلي، وهي سيارة من نوع تايوتا مزدوجة فجعة معتمة مصفحة بيضاء اللون بدون لوحات معدنية.

كما أهابت النيابة أيضا بالمواطنين الإبلاغ عن سيارة نوع تايوتا تندرا دفع رباعي اللون سمائي معتمة الزجاج موديل 2020 بدون لوحات معدنية، وسيارة نوع نيسان باترول سفاري بيضاء اللون بدون لوحات معدنية.