صوان لـ أردوغان: نتقدم اليكم بأرقى آيات التهاني بمناسبة فوزكم برئاسة حزب العدالة والتنمية

ليبيا- قدم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان التهنئة باسمه وقيادات وأعضاء وكواد الحزب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

رسالة التهنئة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها أتت لفوز أردوغان برئاسة حزب العدالة والتنمية لفترة مقبلة مبينة أن إعادة انتخاب الرئيس التركي رئيسا لحزبه تعكس ثقة أعضاء الحزب به وبالجهود التي يبذلها لتطوير تركيا وازدهارها وبالإنجازات “العظيمة” التي تحققت تحت قيادته حسب قولهم.

وأضافت الرسالة الصادرة في الـ25 من مارس الجاري أن أردوغان لديه الإصرار على مواصلة القيام بما وصفته بـ”إنجازات جديدة أكبر” في مسيرة بناء تركيا الجديدة في كافة المجالات مجددة في ذات الوقت حرص العدالة والبناء على تعميق روابط الصداقة والأخوة مع العدالة والتنمية وتعزيز التعاون الإستراتيجي المتبادل بين ليبيا تركيا.

وأعربت الرسالة عن ثقة الحزب الإخواني بأردوغان وحزبه في مواصلة الدور الذي وصفوه بـ”العظيم” الممارس خلال الفترة السابقة من تاريخ تركيا وما تم فيه من تحقيق لأهداف العدالة والتنمية ونقل تركيا إلى مصاف الدول المتقدمة بكل ثبات حتى صارت قدوة في التنمية في كل المجالات خدمة لآمال وتطلعات الشعب التركي بحسب نص الرسالة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية