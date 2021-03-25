تكتل فزان النيابي: نعول على الدبيبة في تحقيق تطلعات الشعب وتذليل الصعاب

قال تكتل فزان النيابي، إنه تابع باهتمام كبير عملية التسليم والتسلّم وتوحيد السلطة التنفيذية، والأجواء الإيجابية التي سادت هذه العملية والروح الوطنية العالية التي تحلّى بها الجميع.

وشدد التكتل، في بيان له، على أهمية هذه العملية والتدقيق فيها من كل الجوانب، مؤكدا أن مبدأ المحاسبة والملاحقة لكلّ من تورّط في الفساد بكافة أشكاله ضرورة واجبة.

وأهاب التكتّل، بأعضاء حكومة الوحدة الوطنية عن إقليم فزان بالالتزام بعملهم بالشكل المطلوب، ومتابعة مشاكل واحتياجات كل ليبيا وخصوصًا إقليم فزان، ومناقشة كلّ مكوناته ونخبه وبلدياته بشكل دائم ومتواصل، مؤكدًا أن مبدأ المتابعة والمحاسبة سيكون بشكل دوري.

واختتم التكتل، بيانه:” منوهًا على الدور المهم لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة والثقة التي نالتها الحكومة بقيادته في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي نعول عليها في تذليل الصعاب التي تواجه البلاد، والوفاء بكل ما وعدت به من مشاركة سياسية حقيقية وتنفيذ مشاريع تنموية والعمل على المصالحة الاجتماعية وعودة الأمن والاستقرار للبلاد.